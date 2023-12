Nowe wyjątkowe miejsce na mapie Polski. "To jest nasz fenomen"

- Te wszystkie osoby i historie się ze sobą bardzo wiążą. Mamy je pod ręką, ale jakoś dotychczas nie wyzwoliły swojej energii na tyle, by Polacy o nich usłyszeli, by zapragnęli przyjechać do Poznania i je poznać. Temu ma służyć nasze muzeum. Chcemy opowiadać historię nie przez dziurkę od klucza i nie wsobną - powiedział. - Nasz ogólny pomysł jest taki, żeby pokazać drogę do niepodległości, do wolności, do sukcesu i do zwycięstwa jako coś absolutnie wyjątkowego w naszej historii. - dodał.