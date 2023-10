Nowość od PKP Intercity. Kupienie biletu jeszcze łatwiejsze

Do tej pory na stronie internetowej oraz w aplikacji Jakdojade, po wyszukaniu połączenia obsługiwanego przez PKP Intercity dostępny był przycisk "Kup bilet", który bezpośrednio przekierowywał do strony przewoźnika. Rozszerzenie współpracy o możliwość zakupu bezpośrednio w aplikacji Jakdojade to duże ułatwienie dla pasażerów, którzy korzystają z transportu mieszanego. Dzięki takiemu rozwiązaniu podróżni będą mogli wygodnie kupić i trzymać swoje bilety w jednym miejscu.