Nowości w siatce połączeń Polskich Linii Lotniczych LOT – Lyon, Larnaka i Innsbruck

Innsbruck – dla entuzjastów zimowego szaleństwa

Premierą, której z pewnością nie mogli doczekać się miłośnicy zimowych sportów, jest nowe połączenie Warszawa – Innsbruck. Narodowy przewoźnik zaplanował rejsy do austriackiego kurortu z wyjątkową troską o komfort pasażerów. Loty wykonywane będą samolotami typu Boeing 737-8, które posiadają dużo większą przestrzeń do ładowania bagażu, niż samoloty Embraer wykorzystywane na tej trasie przez pozostałych przewoźników. Pozwoli to większości podróżnym na bezproblemowy przewóz sprzętu narciarskiego. A to niezwykle istotne, gdyż perła Tyrolu oferuje ponad 350 km tras narciarskich, o różnym stopniu trudności. Miasto to dwukrotnie było organizatorem zimowych Igrzysk Olimpijskich, a dziś te wyjątkowe trasy dostępne są dla wszystkich miłośników szusowania po białych stokach. Z kolei wieczorami warto pooddychać górskim powietrzem, przechadzając się po średniowiecznej starówce z urokliwymi kamieniczkami. Skarbem tutejszych okolic jest także fabryka i muzeum najsłynniejszych na świecie kryształów – kryształów Swarovskiego. By móc doświadczyć tego wszystkiego, polski przewoźnik zaprasza na pokłady swoich samolotów od 29 listopada bieżącego roku do 28 marca 2025 r., raz w tygodniu – w każdy piątek.