Nowy hit na jesień. Z Polski dojedziesz w kilka godzin

- Pomysłów na urlop na Węgrzech jest wiele, tak jak wiele jest skojarzeń z tym krajem. Dla jednych to cesarska stolica Budapeszt ze wspaniałymi zabytkami, świetną kuchnią regionalną, ale też z międzynarodową atmosferą – do miasta co roku przyjeżdżają miliony turystów - wylicza Marzena German. - Węgry to też wspaniałe wina z Tokaju, który również zachwyca swoją urodą, ale nie można nie wspomnieć o Hajdúszoboszló z termalnymi kąpieliskami. A że moda na zdrowy wypoczynek coraz bardziej kwitnie, taka wyprawa na pewno nie tylko będzie zgodna z trendami, ale też przyniesie wymierne korzyści dla naszego dobrostanu fizycznego i psychicznego.