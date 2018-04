Nowy koreański serial. Zagra w nim Warszawa

Za sprawą Polskiej Organizacji Turystycznej Warszawa będzie sceną dla nowego koreańskiego serialu "Terius behind me" , a zdjęcia do niego rozpoczną się w czerwcu. Emisja przewidywana jest na jesień bieżącego roku.

Warszawa o zachodzie słońca (Materiały prasowe)

Wybór Warszawy na miejsce kręcenia serialu jest efektem wielotygodniowych negocjacji prowadzonych przez Polską Organizację Turystyczną oraz producentkę Agnieszkę Pająk. Producent serialu NamGoong SungWoo wybrał stolicę Polski ze względu na jej bogatą ofertę turystyczną i infrastrukturę. Dużym plusem było także wygodne połączenie lotnicze z Seulem, które nie wymagało przesiadek.

Połączenie realizowane jest przez linie LOT, które są także partnerem projektu. Dla ekipy filmowej została przygotowana została specjalna oferta biletów. – Jako przewoźnik lotniczy oferujący połączenia do Korei Południowej jesteśmy zainteresowani promowaniem Polski na tym rynku. Dzięki uruchomieniu połączenia do Seulu od końca 2016 r. Koreę Południową zdecydowało się odwiedzić wielu Polaków, którzy wcześniej nie mieli takich zamiarów. Podobnie jest w przypadku rosnącej dynamicznie liczby turystów z Korei Południowej, którzy decydując się na podróż z LOT-em, przekonują się o niezliczonych walorach naszego kraju – mówi Rafał Milczarski, prezes LOT-u.

Zdjęcia do filmu mają być kręcone w Warszawie w połowie czerwca i będą trwały ok. 5 dni. Stolica ma być eksponowana w serialu ok. 30 min.

– Strategia marketingowa POT na rynek koreański od początku zakładała współpracę z produkcją filmową, gdyż seriale telewizyjne w Korei Południowej cieszą się ogromną popularnością i mają ogromny wpływ na zachowania konsumenckie Koreańczyków. Obecność w tak prestiżowej produkcji jak "Terius behind me"*, za relatywnie mały wkład finansowy, zapewni nam dotarcie do wielu milionów potencjalnych turystów z Korei Południowej oraz wzmocni pozytywny wizerunek Polski – podkreśla prezes POT Robert Andrzejczyk.

Serial wykonywany jest przez koreańską telewizję MBC, na podstawie scenariusza napisanego przez Oh Ju-young, w reżyserii Park Sang-hun. Serial ma być emitowany dwa razy w tygodniu w godzinach największej oglądalności.

Źródło: POT

