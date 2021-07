Polka w Peru. "Po 16 latach wracam do kraju"

Pod koniec zeszłorocznej kwarantanny było tragicznie. Ludzie stracili pracę, sprzedawcy uliczni nie mieli jak zarobić na życie. Trzeba pamiętać, że duża część populacji żyje tu z dnia na dzień. Nie mają oszczędności, dzięki którym mogliby spokojnie przeczekać ponad 3 miesiące kwarantanny. Nie mieli za co kupić podstawowych produktów spożywczych. Pozostał im wybór, czy ryzykują zarażeniem, czy też powoli zaczynają umierać z głodu. Więc wyszli, nawet po to, by żebrać. W Peru jest dużo uchodźców z Wenezueli, którzy pracują w szarej strefie. Oni też nie mieli szans na pracę w czasie pandemii. Życie w dużym mieście bez pracy stało się obciążeniem nie do uniesienia. Matki z dziećmi uciekały z Limy przez góry do dżungli, na prowincję, by jakoś przeżyć. Szły piechotą, bo cały transport osobowy był wstrzymany, jeździły tylko ciężarówki z zaopatrzeniem. Były miesiące, że w Peru było naprawdę dramatycznie.