Materiał Partnera Góry + 5 nartysnowboardwłochynarty tyrolośrodki narciarskie 4 godziny temu Obereggen i Carezza w dolinie Val d'Ega /Eggental w Południowym Tyrolu – idealne miejsce na narty we Włoszech Słoneczna pogoda, malownicze krajobrazy „bladych gór", nowoczesna infrastruktura i białe stoki niezależnie od pory roku to tylko mała część tego, co kurorty w Południowym Tyrolu mają do zaoferowania miłośnikom białego szaleństwa. Sprawdź, co oferuje narciarzom ten niezwykły włoski region i gdzie w Południowym Tyrolu czeka na ciebie najwięcej atrakcji. Jakie ośrodki warto odwiedzić, by uniknąć tłoku na stokach i w pełni wykorzystać wyjazd na narty? Podziel się Obereggen / Paolo Codeluppi (Materiały prasowe) Narty we Włoszech – niezwykły klimat Południowego Tyrolu Południowy Tyrol jest najbardziej wysuniętym na północ regionem Włoch. To tu mieszczą się wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO "blade góry” Dolomity. W cieniu ich unikalnych formacji skalnych i majestatycznych surowych szczytów odbywa się nieprzerwane zimowe szaleństwo. Jako że w Południowym Tyrolu przez ponad 300 dni w roku świeci słońce, a stoki są zawsze ośnieżone, panują tu doskonałe warunki do uprawiania sportów zimowych. Sezon narciarski trwa tu od października do wczesnego maja. Dobrze przygotowana, nowoczesna infrastruktura południowotyrolskich kurortów – liczne wyciągi, kolejki linowe i zadbane trasy o zróżnicowanej trudności sprawiają, że uprawianie narciarstwa jest jeszcze przyjemniejsze, a nauka prostsza. Dużą zaletą jest to, że na tutejszych stokach jest zdecydowanie mniej tłoczno niż choćby we Francji i Szwajcarii, przy czym niezwykły krajobraz Dolomitów wcale nie ustępuje alpejskim widokom. Dodatkowo panuje tu atmosfera życzliwości wobec turystów, okraszona włoskim dolce vita, zachęcającym do czerpania z życia nowych doświadczeń i przyjmowania ich z ciekawością oraz pasją. To podejście widać nie tylko na stoku, ale również w schroniskach i restauracjach, gdzie po uprawianiu sportu można się zrelaksować, spróbować przepysznych dań alpejskiej i śródziemnomorskiej kuchni, win i serów oraz nabrać energii i ochoty na jeszcze więcej białego szaleństwa. Materiały prasowe Podziel się Obereggen / Paolo Codeluppi Region Val d’Ega/Eggental w Południowym Tyrolu – idealne miejsce na narty we Włoszechh Rejon Val d’Ega/Eggental znajduje się w samym sercu Dolomitów (wpisanych na Listę Światowego Dzieciństwa UNESCO). Mieszczą się w nim między innymi ośrodki narciarskie Obereggen i Carezza. Warto je odwiedzić, ponieważ dostosowane są do potrzeb narciarzy o każdym stopniu zaawansowania. Coś dla siebie znajdą tu zarówno początkujący, jaki i doświadczeni miłośnicy białego szaleństwa. Obereggen przyciąga entuzjastów sportów zimowych przede wszystkim 48 kilometrami* zróżnicowanych tras zjazdowych* i szczytami wysokości od 1550 do 2500 m. Jest tu też aż 18 wyciągów i dwa dodatkowe tory saneczkarskie oraz imponujący Snow Park z atrakcjami dla dużych i małych miłośników białego szaleństwa (dostępny także nocą). Można także obrać kierunek na niesamowite szklaki turystyczne. W rejonie znajduje się też wiele schronisk, w których można wypocząć, zjeść pyszny alpejski lub śródziemnomorski posiłek, posmakować wina oraz rozkoszować się atmosferą dolce vita. Rodzice nie muszą się też obawiać o atrakcje dla dzieci. Obereggen zapewnia trzy specjalne strefy przeznaczone dla najmłodszych oraz możliwość pozostawienia pociech pod opieką wykwalifikowanej kadry pracowniczej na czas, w którym dorośli chcą sami skorzystać ze stoków. Co ciekawe, w ośrodku dogodnie zjeżdżać na nartach można nie tylko za dnia, ale i wieczorem. Trzy razy w tygodniu 1,6 km trasa w Obereggen zostaje oświetlona w godzinach między 19:00 a 22:00, dzięki czemu niestrudzeni miłośnicy białego szaleństwa mogą spędzić czas na stoku także po zmroku. Doskonałą przygodą jest pokonanie unikatowej wieczornej trasy i powrócenie na szczyt 8-osobową kolejką gondolową z widokiem na rozświetlony stok. Na terenie ośrodka znajduje się również oświetlana nocą 2,5 km trasa saneczkowa, z której także warto skorzystać wieczorem. Ośrodek narciarski Carezza również ma wiele do zaoferowania. Mieści się bezpośrednio pod masywem Rosengarten. Można z niego podziwiać również widoki na malownicze pasmo górskie Latemar. Zapewnia wiele doskonale przygotowanych tras zjazdowych (41 km) o różnym poziomie trudności (55% łatwych tras niebieskich, 30% trudniejszych czerwonych, 15% czarnych tras dla zaawansowanych narciarzy) oraz dostęp do 14 wyciągów, 1 toru saneczkowego i 16 km tras narciarstwa biegowego. Warto tu także wybrać się na wyprawę zimową trasą spacerową lub ścieżką do wędrówek na rakietach śnieżnych i odwiedzić jedno ze schronisk w tym górskim rejonie. Przyjeżdzający do Carezza również mogą skorzystać ze Snow Parku, szczególnie polecanego miłośnikom zjazdów freestylowych. Przeszkody o różnym poziomie trudności (od łatwego po średnio trudny), sprawiają, że tory mogą odwiedzać nie tylko wprawieni narciarze i snowboardziści, ale i osoby, które dopiero się uczą i chcą spróbować nowych wyzwań. Rodziny z dziećmi także mogą spędzić tu miło dzień, dzięki specjalnie przygotowanej trasie Family Fun Line. Co istotne Snow Park w ośrodku Carezza zapewnia również wygodny dostęp do szkół narciarskich i trenerów dziecięcych. Dzięki czemu nauka zjeżdżania już od najmłodszych lat jest przyjemniejsza i szybsza. W ośrodku jest także możliwość wypożyczenia sprzętu narciarskiego, więc można nauczyć się czegoś i skorzystać ze stoków nawet przy spontanicznym wyjeździe. Ponadto warto wiedzieć, że zarówno atrakcje w Carezza, jak i Obereggen są częścią największej sieci narciarskiej w Europie (Dolomiti Superski). Można więc korzystać z nich w ramach jednego skipassu, swobodnie przemieszczając się między ośrodkami. Poznaj ośrodki narciarskie Obereggen i Carezza Materiały prasowe Podziel się IDM Südtirol/Alex Filz Jak dotrzeć do Południowego Tyrolu? Ośrodki Carezza i Obereggen mieszczą się zaledwie 20 minut drogi od miejscowości Bolzano/Bozen, głównego miasta Południowego Tyrolu, do którego dotarcie jest stosunkowo łatwe z Polski. Najpopularniejszy jest lot samolotem. Najbliższe lotniska znajdują się w Weronie albo Insbrucku, ale łatwy dojazd można uzyskać także z innych portów lotniczych – Wenecji, Bergamo, Mediolanu lub Monachium. Przelot nie jest długi. Trwa ok. 2-4 godzin w zależności od lotu i tego, czy pojawia się konieczność przesiadek. Wiele osób decyduje się na odwiedzenie Południowego Tyrolu również samochodem. Wystarczy obrać trasę Brennerpass lub kierować się drogą brennerską (niem. Brennerstraße). Z Warszawy na miejsce dojedziemy w blisko 15 godzin, a z Krakowa nawet w 11 godzin. Ostatnią możliwością jest podróż kolejowa. Najlepiej ruszyć w kierunku Monachium lub Wiednia, a później obrać trasę Monachium – Innsbruck – Brennero/Brenner – Bolzano/Bozen lub Wiedeń – Salzburg – Innsbruck – Brennero – Bolzano. Polub WP Turystyka