Oblężenie Malborka 2022. "To wydarzenie, które powołuje historię do życia"

– Oblężenie Malborka to wydarzenie, które powołuje historię do życia i skupia wyjątkową społeczność pasjonatów historii i rekonstruktorów, którzy co roku zjawiają się tutaj, by odwiedzić zamek w Malborku. To także idealna impreza do spędzenia jej w gronie rodziny i przyjaciół – mówi nam Iwona Orszulak. – Dla uczestników szukających rozrywki atrakcją będą widowiskowe pokazy konne i turnieje piesze, pełne kaskaderskich wyczynów i barwnych strojów rekonstruktorów. Dla tych, którzy chcą dowiedzieć się czegoś o historii zamku i oblężenia, zespół Muzeum Zamkowego w Malborku przygotował serię wykładów naukowych. Dzieci będą mogły wziąć udział w warsztatach i odwiedzić Obóz Wielkiego Mistrza. Jesteśmy pewni, że każdy znajdzie coś dla siebie – dodaje.