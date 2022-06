Obozy dla dorosłych. "Przez chwilę możemy poczuć się jak dzieci"

- Program nie był przeładowany. Chodziło raczej o to, by przez te kilka dni wypoczynku się nie spieszyć, nie napinać, że skoro zapłaciłam to skorzystam i z tej atrakcji i z takich warsztatów - opowiada Mayra Wojciechowicz. - Myślę, że organizatorzy dobrze wiedzieli, że mamy taką skłonność do gonienia i dali nam okazję, by się wyciszyć, spędzić czas z sobą samą, ale też z pozostałymi uczestniczkami. Poznać inne dorosły kobiety, które podczas obozu nie są żonami, matkami czy pracowniczkami. Świetny wyjazd, pełen dobrej kobiecej energii.