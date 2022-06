Deepspot. Najgłębszy basen nurkowy w Europie jest w Polsce

Deepspot znajduje się w Mszczonowie, położonym zaledwie ok. 50 km od Warszawy. Wyjeżdżając samochodem ze stolicy, trzeba kierować się w stronę drogi krajowej nr 7, a później jechać do celu drogą ekspresową S8. Można też dojechać pociągiem do Żyrardowa i stamtąd przesiąść się do busa jadącego do Mszczonowa.