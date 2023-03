Oceniła jedzenie popularnej linii lotniczej. "Coś najgorszego"

"Gulasz, puree i dressing do sałatki były naprawdę dobre. Bułka była tak twarda, że bałam się, że połamię na niej retainer. Plus za metalowe sztućce. Od razu człowiek czuje się jakoś tak bardziej luksusowo. Na śniadanie podali kanapkę. Zostały tylko z kaczką, no i ta kanapka to było coś najgorszego, co mnie spotkało w mojej kulinarnej historii. Ocena 5/10. Minus pięć za tę kaczkę" - powiedziała Agnieszka w opublikowanym w sieci nagraniu.