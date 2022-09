Odeszła królowa Elżbieta II. Była nieodłącznym symbolem Londynu

Niebo nad Londynem płacze, poddani żegnają swoją Królową

- Oczywiście Królowa miała 96 lat, ale ona po prostu była z nami od zawsze - mówi Marta. - Naprawdę trudno dziś wyobrazić sobie ten kraj bez niej - przyznaje. - Przed przeprowadzką do Londynu nie rozumiałam do końca przywiązania Brytyjczyków do "Royalsów". Gdy tutaj zamieszkałam, sama to poczułam na własnej skórze. Wypatrywałam Królowej, która towarzyszyła nam w trakcie różnych imprez okolicznościowych - dodaje. W czwartkowy wieczór, Pałac Buckingham przekazał Londyńczykom smutną wiadomość o odejściu Królowej.