Odkryto grób kochanków sprzed 5 tys. lat. Nazwano ich "Romeo i Julia"

Przez 5 tys. lat kazachskie stepy kryły romantyczną historię. Archeolodzy prowadzący w prowincji Karaganda wykopaliska, odkryli miejsce pochówku dwojga osób. Sposób ułożenia ciał wskazuje na to, że łączyła ich wielka miłość.

W prowincji Karaganda odkryto grób sprzed 5 tys. lat. Znalezisko jest szeroko komentowane na całym świecie. Nie dość, że odkopano artefakty z epoki brązu, to jeszcze pochowane osoby porównuje się do słynnej pary "Romea i Julii", których połączyła wieczna miłość.

W jednym z nich znaleziono grobowiec, który skrywał szkielety dwóch osób. Sposób ułożenia ciał był jednak nietypowy i skłonił naukowców do refleksji.

Kobieta pochowana została z drogocenną biżuterią, a mężczyzna z łukiem. Dodatkowo obok nich umieszczono złożone w ofierze dwa konie. Leżały na bokach, zwrócone do siebie grzbietami. To ułożenie szkieletów przywołuje kolejne porównania. Patrząc na zdjęcia może odnieść wrażenie, jakby kochankowie leżeli w wozie ciągniętym przez konie .

Czy para zmarła równocześnie? Czy dlatego ich ciała zostały tak ułożone? Naukowcy nie są pewni takiego scenariusza. Być może jedno z partnerów odebrało sobie życie, chcąc nawet w zaświatach przebywać z ukochaną osobą, która przedwcześnie zmarła. Jedno jest pewne. I co do tego archeolodzy nie mają wątpliwości, że mężczyzna, którego szczątki odnaleziono w Kazachstanie, należał do elity ówczesnego społeczeństwa i był szanowanym wojownikiem.