Odpowiednia ochrona stóp. Skarpety na najbardziej wymagające wyprawy

Niezależnie od tego, czy podczas wakacji wybierasz się na kilku- czy kilkunastokilometrowe wycieczki, musisz zadbać o należyty komfort stóp. Buty to jedno, ale liczą się również skarpety. To przecież pierwsza warstwa materiału, która dotyka twojej skóry.

Wbrew pozorom wełna to doskonałe rozwiązanie na upalne dni. Oczywiście nie każdy rodzaj będzie odpowiedni, najlepiej sprawdzi się wełna merynosów. Jej właściwości powodują, że sprawdza się równie dobrze, co bielizna termoaktywna wykonana z tkanin syntetycznych. Jest przy tym w stu procentach naturalna.

Merynosy to wysoko ceniona rasa owiec wywodząca się z Azji. Runo tych zwierząt jest niezwykle cenne ze względu na nietypowe właściwości. Przede wszystkim jego grubość wynosi tylko 15–25 mikronów, co odpowiada jednej trzeciej ludzkiego włosa. Niech nie zwiedzie cię ich pozorna delikatność, skarpety wykonane z wełny merynosów są wyjątkowo wytrzymałe i sprawdzą się przez wiele sezonów.

Dobre skarpetki trekkingowe utrzymują optymalną temperaturę stóp. Jeśli na zewnątrz panuje upał, będą chłodzić stopę, natomiast gdy jest zimno, ogrzeją ją. To czyni z nich odpowiedni materiał zarówno latem, jak i zimą. W dodatku wełna merynosów doskonale absorbuje ciecze. Dzięki temu w razie przegrzania materiał wchłonie krople potu z powierzchni skóry, a następnie odprowadzi je na zewnątrz. Jeśli podczas pieszych wędrówek przeszkadza ci to, że po kilkunastu minutach marszu skarpety wydają się przemoczone do suchej nitki, warto wybrać wełnę merynosów.