Odwiedził miasto, w którym rządzą małpy. "Mieszkańcy muszą uważać na każdym kroku"

Lop Buri - tutaj rządzą małpy

Lop Buri to miasto w środkowej Tajlandii, położone ok. 150 km na północ od Bangkoku, które zamieszkuje ok. 58 tys. mieszkańców. Tutaj na każdym kroku spotkać można małpy, a dokładnie makaki krabożerne. Życie małpiej społeczności skupia się głównie wokół XIII-wiecznej świątyni Prang Sam Yot, która jest popularnym punktem na turystycznej mapie tego regionu. Im bliżej sakralnej budowli, tym więcej rozbrykanych osobników spotkamy na swojej drodze.