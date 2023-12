Odwiedziłam słynne włoskie miasteczko. Magię świąt czuć tutaj na każdym kroku

Apulia - jak dojechać?

Do włoskiej Apulii dolecimy z wielu polskich miast. Bilety do Bari, w bardzo korzystnych cenach, m.in. z Warszawy i Krakowa oferują tanie linie lotnicze Wizz Air i Ryanair. Ponadto w nadchodzącym sezonie ruszą kolejne połączenia, m.in. z Gdańska do Brindisi. Za bilet w jedną stronę z Krakowa do Bari zapłacimy w grudniu już od 69 złotych.