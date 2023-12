Obcokrajowcy o świętach w Polsce. "Jest to fascynujące, ale też trochę przeraża"

Także Holender, Joost De Waal, zwraca uwagę, że polskie Boże Narodzenie, a zwłaszcza wigilia, pełne są powtarzanych każdego roku zwyczajów. - Rozumiem, że to elementy, które budują atmosferę i są zakorzenione w długiej tradycji. Dla mnie to absolutnie zadziwiające, bo w Holandii pochodzimy do świąt inaczej. To raczej czas relaksu i miłych spotkań z rodziną i przyjaciółmi. Przywiązujemy minimalną uwagę do formy i właściwie nie mamy takich "świętych zwyczajów", które powtarzają się każdego roku - opowiada. - Czasem spotykamy się w domach, abo wychodzimy do chińskiej restauracji czy do kina. Popularne są też święta w plenerze. Właściwie każdego roku ten czas może być inny. Ten polski ceremoniał jest dla mnie bardzo ciekawy, ale myślę, że nie chciałbym za każdym razem świętować tak samo - dodaje Joost De Waal.