Nieznane oblicze ukochanego kraju Polaków. Brak tłumów i narty z widokiem na morze

Oficjalne pożegnanie Świąt następuje 6 stycznia – jest to dzień objawienia Pańskiego, tzw. Theofania. W tym dniu, po odprawionej liturgii, kapłan z wiernymi udają się na brzeg akwenu wodnego - może to być morze, jezioro lub rzeka. Na pamiątkę Chrztu Chrystusa w Jordanie, kapłan święci wodę, po czym wrzuca do niej krzyż. Mężczyźni wskakują do wody i zaczynają się wyścigi, który pierwszy go wyłowi. Jest to znak rytualnego oczyszczenia duszy, a ten któremu się to uda, będzie miał szczęście przez cały rok.