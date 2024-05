Odwołali mi lot, bo... zapomnieli, że pas jest zajęty. "Nieprawdopodobne"

Jak dodaje, przewoźnicy potwierdzili przyjęcie do wiadomości, że zarówno w nocy z 26/27 kwietnia jak z 18/19 maja w godzinach od 0.00 do 3.00 będą ograniczenia w operacjach lotniczych w Gdańsku. - Wydaje się więc nieprawdopodobne, by linie powoływały się na imprezy sportowe w Gdańsku jako powód odwoływania lotów - podkreśla Michajłow. - Port Lotniczy Gdańsk bierze pod uwagę interes pasażerów i linii lotniczych, bo to nasi główni kontrahenci, robimy to zawsze w porozumieniu, dlatego organizujemy wydarzenia w nocy i dlatego są to krótkie dystanse, by wyłączenia w lataniu były jak najkrótsze.