Odwołane loty do Albanii. "Płacz, lament i nie wiadomo, co robić"

Turysta musiał wrócić do pracy, więc na własną rękę znalazł lot do Berlina na ten sam dzień i stamtąd do Wrocławia dostał się autobusem. - Wizz Air chciał nam przebukować bilet na inny dzień, na lot do Warszawy, ale musieliśmy być jak najszybciej w domu. Dodatkowo nie wiedzieliśmy, czy ten lot do Warszawy też nie będzie odwołany. To jednak wiąże się z kosztami - trzeba zapłacić za nocleg czy samochód. Nie zaufaliśmy więc przewoźnikowi i sprawę ogarnęliśmy na własną rękę - opowiada.