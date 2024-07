Oferty ITAKA dostępne w portalu Traveldeal

Dynamiczny rozwój biura podróży ITAKA był możliwy dzięki innowacyjnemu podejściu do turystyki oraz umiejętności dostosowania się do zmieniających się potrzeb rynku. Firma inwestowała w nowoczesne technologie, rozwijała sieć sprzedaży oraz wprowadzała nowe produkty turystyczne, takie jak wycieczki objazdowe, rejsy, wakacje All Inclusive czy wyprawy egzotyczne.