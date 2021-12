Ogromny problem w Zakopanem. "Więcej szkód niż pożytku"

- Fajerwerki są niebezpieczne dla dzikich zwierząt żyjących w górach. To przede wszystkim kwestia hałasu. Dzikie zwierzęta mają o wiele bardziej wrażliwy słuch. Wybuchy, nawet te na terenie miasta, budzą u zwierząt w Tatrach panikę, strach. To z kolei może doprowadzić do panicznej ucieczki. A to zimą oznacza utratę cennej energii i może zakończyć się śmiercią – mówi w rozmowie z "Gazetą Krakowską" Marek Kot z TPN.