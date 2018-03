Okazja dnia. Bułgaria w zaskakująco niskiej cenie

Polujecie na promocyjne oferty wakacyjne? Mamy dla was propozycję wartą zainteresowania. Tygodniowy pobyt w okolicy Złotych Piasków z all inclusive za 1149 zł! Dawno ceny nie były tak niskie.

Pogoda nas nie rozpieszcza i pewnie jeszcze długo nie będzie, jeśli więc zdążyliście już stęsknić się za latem, nie ma lepszej opcji niż zaplanowanie urlopu w miejscu z pewną pogodą. Znaleźliśmy ofertę w Bułgarii , gdzie w maju możecie spodziewać się słońca i ok. 23 st. C oraz mniej zatłoczonych niż w szczycie sezonu plaż - pięknych i szerokich, z łagodnym zejściem do morza.

Nasza propozycja to 7-dniowe wakacje w okolicy jednego z ulubionych kurortów Polaków - Złotych Piasków. Za 1149 zł macie zapewniony przelot, pobyt w hotelu oraz wyżywienie all inclusive. Obiekt Sunshine Magnolia & Spa ma do dyspozycji gości duży ogród hotelową plażę, baseny, boiska, place do gier i zabaw, programy animacyjne i centrum spa. Znajduje się ok. 5 km od centrum miasta.