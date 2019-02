Okazja dnia. Bułgaria we wrześniu z Warszawy

Okazja dnia na wtorek to wrzesień w Bułgarii nawet od 1817 zł za osobę. W cenie mamy już pełen pakiet wakacyjny na cały tydzień, włącznie z super hotelem na samym wybrzeżu z all inclusive oraz szalenie wygodnymi przelotami bezpośrednimi z Warszawy.

Dzisiaj mamy dla Was świetną ofertę first minute na wrzesień do Bułgarii. Tygodniowe wakacje odbywają się w terminie 13-20.09.2019, przeloty do Burgas odbywają się z lotniska Chopina w Warszawie. W najniższej tylko teraz cenie ok. 1817 zł od osoby mamy już wszystko – zakwaterowanie w 5-gwiazdkowym, wysoko ocenianym przez gości hotelu bezpośrednio przy pięknej, piaszczystej plaży w komfortowej formule all inclusive, transport samolotowy oraz transfery na miejsce.