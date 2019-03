Okazja dnia. Cypr Północny w maju z Katowic

Poniedziałkowa okazja dnia to 7 dni na Cyprze w maju. W cenie bufet śniadaniowy, przeloty z Katowic oraz transfery na miejsce. W ofercie first minute dzisiaj zapłacimy 1449 zł za osobę.

Wakacje na Cyprze

Na początek tygodnia oferta dnia: tygodniowe wakacje na Cyprze Północnym w terminie 6-13 maja 2019 roku. 4-gwiazdkowy hotel usytuowany jest na wybrzeżu, bezpośrednio przy plaży, o ok. 1,5 km od ścisłego centrum miasta. W pobliżu znajdują się liczne bary i restauracje. Rekreacji sprzyjają kompleks 3 basenów, jacuzzi, sporty wodne na plaży, strefa wellness i SPA, udogodnienia dla najmłodszych turystów.

Cypr wiosną dla każdego

Jakiej pogody spodziewać się na Cyprze wiosną? W maju czeka na nas 26 st. C w ciągu dnia, 16 kresek nocą, 11 godzin pełnego nasłonecznienia oraz morze o temperaturze 20 st. C. To świetny czas na złapanie pierwszych promieni słońca i pozwiedzanie bez tłumów czy kolejek jeszcze przed szczytem sezonu.