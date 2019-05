Okazja dnia. Dubaju we wrześniu – rewelacyjna cena za tygodniowy pobyt

Wrzesień jest idealnym miesiącem na urlop. Mniej turystów, a temperatury ciągle wakacyjne. Poszukiwaczom mocnych wrażeń polecamy wypoczynek w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Obniżka ceny o 28 proc. to okazja, której nie można przegapić!

Zjednoczone Emiraty Arabskie – urlop w jednym z najwyższych hoteli świata

Dzisiejsza oferta jest wyjątkowa, bo Rose Rayhaan by Rotana według "Księgi rekordów Guinessa" należy do najwyższych hoteli nie tylko w Zjednoczonych Emiratach Arabskich , ale na całym świecie. Obiekt ma aż 72 piętra i wygląda imponująco. Mieści się w samym centrum Dubaju, przy Sheikh Zayed Road , niedaleko znanej atrakcji Burdż Chalifa i jednocześnie w niewielkiej odległości od lotniska.

Swoim gościom Rose Rayhaan by Rotana oferuje m.in. odkryty basen z barem, boisko do gry w golfa, siłownię, salę fitness oraz usługi spa & wellness. Jest świetnie oceniany m.in. za profesjonalną obsługę, smaczne posiłki, a przede wszystkim roztaczający się z jego okien widok panoramiczny na całe miasto .

Wrzesień w Dubaju – pogoda i warunki

Dubaj jest gorącym kierunkiem wakacyjnym nawet we wrześniu. Kiedy u nas lato chyli się ku końcowi, tam można spodziewać się 40-stopniowego upału! Temperatura woda nie powinna być mniejsza niż 27 stopni. W ciągu dnia do dyspozycji mamy średnio 10 słonecznych godzin, które można przeznaczyć zarówno na wypoczynek wśród złocistych piasków Zatoki Perskiej, jak i na zwiedzanie najważniejszych obiektów turystycznych. Warto wybrać się do Dubajskiego Akwarium i podwodnego ZOO, a także do meczetu Jumeirah Mosque. Koniecznie trzeba też zajrzeć na kolorowy i tętniący życiem bazar złota w dzielnicy Deira.