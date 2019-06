Okazja dnia. Egzotyczne wakacje na Wyspach Zielonego Przylądka o 2000 zł taniej – last minute!

Na start lata proponujemy tańszy już o 37 proc. tygodniowy pobyt na wyspie Sal w archipelagu Wysp Zielonego Przylądka. Oferta all inclusive obejmuje zakwaterowanie w czterogwiazdkowym hotelu przy pięknej plaży. Wylot z Warszawy już w sobotę 29 czerwca!

Egzotyka na wakacje, czyli wyspa Sal

Okazja na dzisiaj to tygodniowy pobyt all inclusive na Wyspach Zielonego Przylądka w cenie niższej od regularnej 2000 zł. Proponujemy tygodniowe wczasy na wyspie Sal, w popularnym hotelu oddalonym tylko 700 m od centrum miasteczka Santa Maria. Wylot z lotniska Chopina już 29 czerwca 2019 (sobota). Powrót do Polski przewidziany jest na 6 lipca.