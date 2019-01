Okazja dnia. Gambia i Senegal bez wizy taniej o około 1536 zł

Super ofertą na środę jest wycieczka objazdowa po Gambii i Senegalu w cenie od osoby niższej o ok. 1536 zł. Zobaczymy mnóstwo atrakcji atlantyckiego wybrzeża Afryki, ciekawe gatunki zwierząt i ptaków, wykąpiemy się w oceanie, spróbujemy kulinarnych pyszności.

Zachodnie wybrzeże Afryki to niezwykle pociągający kierunek turystyczny. Sąsiadujące ze sobą Gambia oraz Senegal to w styczniu przyjemne temperatury powietrza, sięgające w ciągu dnia 31 st. C, nocą 15 st. C, natomiast wody Oceanu Atlantyckiego zapraszają do kąpieli w 22 st. C. Dzisiejsza okazja dnia to wspaniała tygodniowa wycieczka objazdowa. 7 dni pod słonecznym niebem w zupełności wystarczy wszystkim spragnionym ciepła i pogodnych dni. Wylatujemy z Warszawy 25 stycznia w piątek, wracamy natomiast 2 lutego rano. W cenie niższej obecnie o 27 proc. mamy już przeloty, transfery na miejsce, zakwaterowanie w 3-gwiazdkowych hotelach (2-osobowe pokoje z własnymi łazienkami), bufet śniadaniowy oraz obiadokolacje. Oszczędzamy ok. 1536 zł od osoby.