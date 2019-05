Okazja dnia. Hiszpania last minute – wybrzeże Costa del Sol o 42 proc. taniej

Piątkowa okazja last minute dla spragnionych słońca to hiszpańskie wybrzeże Costa del Sol. Oferta obejmuje tygodniowy pobyt w eleganckim hotelu przy malowniczej plaży w cenie niższej o 1910 zł. Na wakacje polecimy na początku czerwca z Modlina.

Atrakcyjna lokalizacja – okolice Motril na wybrzeżu Costa del Sol

Wybraliśmy zatem wyjazd last minute za 2639 zł od osoby – to korzystna okazja, gdyż oszczędzamy 42 proc. ceny regularnej. Wakacje odbędą się między 3 czerwca a 9 czerwca 2019 – planowane są przeloty między Warszawą-Modlin a portem lotniczym Malaga .

Miejsce zakwaterowania to 4-gwiazdkowy hotel Playa Granada Club Resort usytuowany jedyne 50 m od plaży. W odległości 8,5 km znajduje się centrum miasta Motril, a jeśli zdecydujemy się na spacer wzdłuż plaży, dotrzemy do oddalonego o 2,5 km portu. Podczas pobytu w ośrodku zagwarantowane jest wyżywienie all inclusive, bezpłatny dostęp do basenów i leżaków, a także atrakcje w postaci sportów rekreacyjnych, dyskotek oraz animacji dla dorosłych i dzieci.