Okazja dnia. Izrael - wycieczka objazdowa

Dzisiejsza okazja dnia to świetna oferta: tydzień w Izraelu już w lutym z dwoma posiłkami dziennie oraz przelotami w formie interesującej wycieczki objazdowej autokarem. Przyciągają niska cena, pyszne jedzenie i niezbyt męczący program zwiedzania.

W cenie mamy tydzień na miejscu, z przelotami z Warszawy, transferami w miejsce zakwaterowania, noclegami, bufetem śniadaniowym, obiadokolacjami. A wszystko to jedynie za 2103 zł od osoby . Zobaczymy Jerozolimę , znane miejsca kultu takie jak Góra Oliwna czy Betlejem, stanowisko archeologiczne w Cezarei Nadmorskiej, Haifę, Nazaret, Kanę Galilejską, Jerycho, odwiedzimy plaże nad Morzem Martwym, odbędziemy rejs łodzią. Podczas ostatniego wolnego dnia możemy wybrać się dodatkowo na wycieczkę fakultatywną do Tel Awiwu .

Zima w Izraelu jest bardzo przyjemna z łagodnym klimatem i temperaturami rzędu 18-19 st. C w ciągu dnia i ok. 10 st. C nocą. To idealna okazja do spokojnego zwiedzania bez upałów i tłumów wczasowiczów. W Ziemi Świętej poczujemy się dobrze bez względu na wyznawaną religię. Program wycieczki objazdowej po Izraelu nie jest przeładowany czy męczący, poznamy wyraziste smaki i zapachy innej kultury. Mamy zapewnioną opiekę przewodnika i pilota, więc nie trzeba zdobywać informacji samodzielnie.