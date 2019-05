Okazja dnia. Już jutro wylot na Teneryfę o 48 proc. taniej

Ostatnia szansa na tygodniowy pobyt w popularnym hotelu na Teneryfie w ramach oferty all inclusive! Wylot jutro (czwartek) z Warszawy do 4-gwiazdkowego hotelu położonego przy egzotycznej plaży i klifach Los Gigantes.

Teneryfa last minute – wylot jutro

Dzisiejsza propozycja to tygodniowe wczasy na Teneryfie za 2539 zł od osoby. To ostatnia szansa na wykupienie pobytu all inclusive na hiszpańskiej wyspie – termin wyjazdu to 16 maja 2019. Powrót z wakacji przewidziany jest na 24 maja.