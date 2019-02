Okazja dnia. Korfu w październiku

Zarezerwuj urlop na jesień. Tylko dzisiaj bowiem 7 dni na Korfu z pełnym pakietem wakacyjnym i transportem kosztuje od 1879 zł za osobę. Wielkie greckie wakacje na greckich wyspach to super pomysł dla każdego.

Piękna wyspa Korfu należąca do Grecji usytuowana jest w basenie Morza Jońskiego. Dzisiejsza okazja dnia to tydzień wakacji w październiku właśnie tam ze wszystkim w cenie – z przelotami z Warszawy, transferami na miejsce oraz zakwaterowaniem w formule all inclusive. W opcji first minute zapłacimy sporo mniej niż tuż przed sezonem, bo od 1879 zł od osoby .

Cudownym widokom na Korfu towarzyszy świetna lokalizacja – z tutejszego przystanku autobusowego mamy ok. 10 km do miasta Korfu. To bardzo dobra baza wypadowa na wycieczki po wyspie. A w październiku czekają na nas 23 st. C w ciągu dnia z tak samo ciepłym morzem oraz mnóstwo słonecznych dni. Urlop jesienią w Grecji to wspaniały pomysł dla osób, które nie tolerują letnich upałów typowych dla krajów śródziemnomorskich.