Okazja dnia. Lanzarote - Wyspy Kanaryjskie taniej

Poniedziałkowa okazja dnia to całe mnóstwo słońca i wiatru, czyli wspaniałe Wyspy Kanaryjskie. To coś zarówno dla par, jak i dla rodzin z dziećmi. Za tydzień ze wszystkim w cenie zapłacimy o ok. 1/5 mniej. Pobyt w lutym, wylot z Poznania.

Lanzarote w Hiszpanii to nie tylko księżycowy krajobraz, ale również boskie plaże (123RF)

Wyspy Kanaryjskie należące do Hiszpanii to cudowny kierunek całoroczny. W przeciwieństwie do kontynentalnej części kraju, zimą wygrzejemy się na kanaryjskich plażach i opalimy oraz popływamy przy brzegu w lekko wzburzonej wodzie. Na dziś wybraliśmy wyspę Lanzarote z wylotem 16 lutego i tygodniem na miejscu z pełnym wyżywieniem. Temperatura powietrza na pięknej wyspie wyniesie w ciągu dnia ok. 24 st. C, nocą natomiast 18 st. C, podobnie jak temperatura wody w Oceanie Atlantyckim. A za wycieczkę na Kanary zapłacimy teraz o ok. 19 proc. mniej od ceny regularnej.

Nasz hotel znajduje się na wschodnim wybrzeżu Lanzarote, w centralnej części wyspy. Klienci oceniają go bardzo wysoko, jest czysty, zadbany, z usługami na wysokim poziomie i profesjonalną, kilkujęzyczną obsługą.

Aequora Lanzarote Suites usytuowany jest o 2 km od kurortu Puerto del Carmen, nieopodal promenady z licznymi restauracjami, knajpkami oraz sklepami. Wypożyczymy samochód albo rower i będziemy mieć blisko na plażę z drobnym, jasnym piaskiem. W 4,5-gwiazdkowym hotelu mamy do dyspozycji 5 basenów, strefę chill out, 2 restauracje, w tym 1 tylko dla dorosłych z doskonale oznaczonym menu, animacje dla dzieci i dorosłych, lekcje tańca, aerobik, sporty wodne, udogodnienia dla najmłodszych. Za tydzień z przelotami, transferami i wyżywieniem w formule all inclusive płacimy od 3359 zł za osobę.

