Okazja dnia. Lanzarote z Katowic - teraz taniej

Wtorkowa super oferta to tygodniowa wycieczka na Wyspy Kanaryjskie w maju w sporo tańszej opcji first minute. Cena obejmuje zakwaterowanie przy samej plaży ze śniadaniami i obiadokolacjami oraz przeloty do Hiszpanii z Katowic i transfery na miejsce.

Słoneczna wyspa Lanzarote na Kanarach zaskakuje pięknymi widokami (Shutterstock.com)

Wyspy Kanaryjskie first minute taniej

Wyspy Kanaryjskie to wspaniały kierunek całoroczny. Dzisiaj macie okazję skorzystania ze wspaniałej oferty dnia: za 7 dni na miejscu w terminie 25.05-02.06.2019 wraz z dwoma posiłkami dziennie i przelotami bezpośrednimi zapłacicie od 2799 zł za osobę.

4-gwiazdkowy hotel położony jest obok promenady, przy piaszczysto-żwirowej plaży Matagorda, o ok. 4 km od ścisłego centrum kurortu Puerto Del Carmen. Wysoki poziom obsługi na miejscu, urozmaicone menu oraz świetne warunki zakwaterowania w tej części wyspiarskiej Hiszpanii to spora zaleta wakacji na Wyspach Kanaryjskich.

Lanzarote wiosną

W maju na Lanzarote czekają na Was 26 st. C w ciągu dnia, 20 st. C nocą i równie ciepła woda w Oceanie Atlantyckim. Przy 11 godzinach pełnego nasłonecznienia na dobę w pełni skorzystacie z wodnych atrakcji Kanarów. To świetna okazja do naładowania baterii przed pełnią sezonu wakacyjnego.

wakacjepl Podziel się

Oferta urlopu na Lanzarote to także wliczony w cenę rabat 50 proc. oraz niska zaliczka na poziomie 30 proc. ceny wyjściowej (resztę dopłacamy do miesiąca przed terminem wylotu). Dodatkowo otrzymujemy pakiet bezpłatnych gwarancji, czyli Gwarancję Najniższej Ceny wraz z Gwarancją Bezkosztowej Zmiany Rezerwacji.

Ceny są aktualne na dzień publikacji.