Okazja dnia. Luksusowe wczasy na Bliskim Wschodzie za 1999 zł

Ponad 20 st. C i pełne słońce. Idealne warunki na styczniowy urlop. Tak myśli coraz więcej Polaków, którzy w poprzednich latach w kierunku Jordanii nawet nie spoglądali. Z tygodnia na tydzień kierunek zyskuje na popularności.

Choć Egipt i Tunezja wróciły do biur podróży, wciąż wiele osób nie chce decydować się na podróż do tych krajów. I tu właśnie wkracza Jordania, będąca świetną propozycją dla turystów, którzy przy wyborze wakacyjnego kierunku zwracają ogromną uwagę na bezpieczeństwo.

To właśnie nad Zatoką Akaba, na południowym krańcu Jordanii, znajdują się najpopularniejsze kurorty w kraju. Na turystów czeka ciepłe morze, piękne plaże i wyjątkowy widok – na horyzoncie widać góry Izraela. Ale to dopiero początek.

Ok. 120 km od Akaby, jedynego portu Jordanii, znajduje się największa atrakcja kraju – Petra . To ruiny miasta Nabatejczyków, starożytnego ludu pochodzenia semickiego, który zasiedlał tereny Izraela i Jordanii począwszy od VI wieku p.n.e.

Jeszcze bliżej niż do Petry mamy z Akaby do Wadi Rum – ok. 70 km. Pustynne okolice pełne niezwykłych formacji ze skał granitowych i z piaskowca to jedna z najpopularniejszych atrakcji Jordanii i ulubiona lokalizacja wielu filmowców.