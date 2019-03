Okazja dnia. Majówka w Egipcie

Na dziś wybraliśmy majówkę w Egipcie. Atrakcyjna cena obejmuje aż 10 dni na miejscu, 5-gwiazdkowy hotel tuż przy prywatnej plaży z all inclusive i przeloty z Polski. Zaplanuj długi weekend na rodzinne wakacje już dzisiaj.

Egipt na majówkę

Okazja dnia obowiązująca tylko dzisiaj to majówka w Egipcie. Na miejscu spędzimy aż 10 dni w terminie od 27 kwietnia do 7 maja 2019 roku, co stanowi idealny długi weekend z pewną pogodą. Na przełomie kwietnia i maja możemy się spodziewać nawet przeszło 35 st. C w ciągu dnia, 20 kresek nocą, ciepłego morza oraz 11 godzin pełnego nasłonecznienia na dobę. A aura w naszym kraju tradycyjnie może zaskoczyć i nie sprzyjać plażowaniu.