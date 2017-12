Okazja dnia. Mniej niż 1400 zł za tydzień na Malcie

Malta to ponad 300 słonecznych dni w roku oraz krótkie. To jeden z niewielu kierunków europejskich, gdzie na wczasy z biurem podróży możemy wybrać się przez cały rok. A ceny wakacji są wyjątkowo atrakcyjne. Znaleźliśmy ofertę, dla tych, którzy lubią planować z wyprzedzeniem.

Oferta, którą znaleźliśmy dotyczy siedmiodniowego pobytu all inclusive na Malcie w kwietniu z wylotem z Gdańska . Hotel San Pawl usytuowany jest niedaleko plaży w popularnym mieście Bugibba, w regionie Qawra w północnej części Malty.

W okolicy hotelu znajduje się promenada z licznymi kafejkami. Ale sam obiekt ma idealne położenie dla osób chcących podróżować po wyspie (blisko lotniska i węzła komunikacyjnego). Na miejscu odwiedzić można malownicze zatoczki, najmniejszą stolicę Europy - Vallettę czy park rozrywki Popeye Village. A to tylko począątek. O atrakcjach Malty pisaliśmy niedawno w WP Turystyka .

Dojazd z Bugibby do Valletty zajmuje ok. 35 minut, a do Popeye Village tylko 20 minut.