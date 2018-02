Okazja dnia: Najlepsze oferty wakacji dla rodzin z dziećmi

Zagraniczne wyjazdy dziećmi mogą mocno odchudzić portfel, ale wcale nie musi tak być. Wystarczy znaleźć wycieczkę dobrze skrojoną dla rodziny. Wyszukane przez nas oferty nie mają konkurencji – maluch leci i przebywa w hotelu za połowę ceny.

Do 28 lutego w ofercie biura podróży Itaka znaleźć można oferty wyjazdów na majówkę i wakacje , w ramach których za dziecko płaci się tylko 50 proc. ceny. To świetna okazja na zaplanowanie wyjazdu first minute - dzięki zniżce można sporo zaoszczędzić.

Teneryfa tuż przed sezonem (w drugiej połowie maja) to nasza propozycja dla tych, którzy już nie mogą doczekać się wakacji. W ofercie mamy przeloty (start z Warszawy, możliwe również Katowice, Gdańsk i Poznań) i tygodniowy pobyt all inclusive w dobrze ocenianym przez gości hotelu. To wszystko za 2639 zł od osoby (maluch odpoczywa za połowę ceny). Na miejscu mamy oczywiście basen z brodzikiem dla brzdąców, a w pobliżu piaszczystą plażę z ciemnym wulkanicznym piaskiem i łagodnym zejściem do morza. O pogodę nie trzeba się martwić – w drugiej połowie maja możemy spodziewać się przyjemnych 26 st. C i pełnego słońca. Wakacje na zachodzie wyspy, w popularnym kurorcie Puerto de Santiago, ok. 3 km od najwyższych na Kanarach klifów Los Gigantes to świetna propozycja zarówno dla tych aktywnych, jak i wszystkich, którzy chcą po prostu chcą poleżakować i solidnie wypocząć.