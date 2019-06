Okazja dnia. Niedroga Albania last minute jeszcze w czerwcu

Dzisiaj proponujemy tygodniowe wczasy na Riwierze Albańskiej z wyżywieniem all inclusive. Pobyt w eleganckim hotelu przy samej plaży w ofercie last minute to koszt jedynie 2289 zł od osoby. Wylot z Polski już w piątek 28 czerwca!

Wakacje w Albanii to szansa na urlop w kraju niedrogim jak na polską kieszeń (Shutterstock.com)

Wakacje w Albanii

Dzisiejsza oferta dla miłośników egzotyki to pobyt w Spille na zachodzie Albanii w terminie 28.06–05.07.2019. Lokalizacja oddalona jest o 40 km od Durres i blisko 70 km od lotniska w Tiranie.

Wczasy spędzimy nad samym morzem, relaksując się na piaszczystej plaży obok hotelu. Okolica jest spokojna i otoczona lasem sosnowym, co pozwala na odpoczynek od codziennego życia w biegu. W 4-gwiazdkowym hotelu Blumare Resort skorzystamy z wyżywienia all inclusive (śniadania, obiady, kolacje), napojów serwowanych w barach oraz basenu.

Wakacyjna pogoda w okoliach Durres

Na przełomie czerwca i lipca w Albanii możemy liczyć na piękną pogodę i temperatury przekraczające 30 st. Celsjusza. Dużo słońca i ciepłe morze to świetne warunki na kąpiele, a także zwiedzanie tego zakątka Bałkanów.

Tygodniowe wczasy w Albanii są niecodzienną propozycją dla par i rodzin, którym zależy na odpoczynku w pięknie położonym i dobrze ocenianym kurorcie nadmorskim.