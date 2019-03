Okazja dnia. Oman o połowę taniej

Znaleźliśmy świetną ofertę last minute! Tydzień w Omanie w 5-gwiazdkowym hotelu bezpośrednio przy plaży w formule all inclusive z przelotami i transferami na miejsce tylko dzisiaj kosztuje od 2799 zł za osobę. Wymarzone wakacje na wyciągnięcie ręki.

Wakacje w Omanie all inclusive

Wtorkowa okazja dnia to tydzień wakacji w Omanie graniczącym z ZEA. Wylot już jutro rano z Wrocławia, a z wczasów wracamy 14 marca nad ranem. Super cena na dziś jest o 47 proc. niższa niż ta regularna, więc za osobę płacimy ok. 2799 zł. Obejmuje także pełne wyżywienie all inclusive i oczywiście przeloty z naszego kraju.

5-gwiazdkowy hotel w nubijskim stylu usytuowany jest przy piaszczystej plaży Oceanu Indyjskiego z bezpłatnym serwisem plażowym i łagodnym wejściem do wody, może się pochwalić bardzo wysokim poziomem obsługi, rozbudowaną infrastrukturą oraz licznymi udogodnieniami dla najmłodszych. Obiekt znajduje się jedynie ok. 10 km od lokalnego lotniska.

Oman w marcu – plażuj już jutro

W marcu w Omanie doświadczymy prawdziwego lata. W ciągu dnia czeka na urlopowiczów 27 st. C, nocą będzie 22 st. C, a 9 godzin pełnego nasłonecznienia oraz przyjemna woda w oceanie o temperaturze 24 st. C stwarzają wspaniałe warunki do korzystania z wodnych atrakcji i kąpieli oraz plażowania.