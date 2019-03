Okazja dnia. Ostatnie dni wakacji w Słonecznym Brzegu – tydzień all inclusive

Dzisiejsza okazja dnia to wakacyjny wyjazd do Bułgarii pod koniec sierpnia. Tygodniowy pobyt w Złotym Brzegu od 23 sierpnia z opcją all inclusive wykupimy w niższej cenie w ramach oferty first minute.

Sierpniowe wczasy w Bułgarii to gwarancja słonecznego urlopu (Shutterstock.com)

Słoneczny Brzeg all inclusive

Wakacyjne wyjazdy do popularnych kurortów w pełni sezonu zazwyczaj wiążą się z wysokimi kosztami. Dlatego już dzisiaj warto skorzystać z oferty wyjazdu do Bułgarii first minute – to sposób na wcześniejsze zaplanowanie wakacji i załapanie się na cenę niższą od regularnej.

Oferta wyjazdu do Słonecznego Brzegu z wyżywieniem all inclusive dzisiaj dostępna jest w cenie 2299 zł od osoby. Okazja dotyczy wariantu z wylotem z lotniska Rzeszów dnia 23 sierpnia i przylotem na lotnisko w Burgas. Port lotniczy jest oddalony 30 km od Słonecznego Brzegu. Powrót do Polski w piątek 30 sierpnia.

Sierpniowy pobyt w Bułgarii

Miłośnicy wysokich temperatur mogą liczyć na gorące lato w Bułgarii – sierpniowe temperatury to średnio 27 st. C, natomiast woda nagrzewa się do 24 st. C.

Wycieczkowicze spędzą tydzień w hotelu Wela oddalonym 1,5 km od centrum Słonecznego Brzegu i jedyne 250 m od piaszczystej plaży. Kurort oferuje też atrakcje takie jak własny basen, strefę dla osób uprawiających sporty, a także udogodnienia dla dzieci (w tym plac zabaw czy menu dziecięce).

Wakacje w Bułgarii w cenie 2299 zł od osoby za tygodniowy pobyt w hotelu wykupimy w ramach oferty first minute.