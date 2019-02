Okazja dnia. Poznaj Wyspy Zielonego Przylądka podczas tygodniowej wycieczki

Dzisiejsza okazja dnia to egzotyczna objazdówka last minute, podczas której można zwiedzić Wyspy Zielonego Przylądka. Wybrana przez nas oferta skierowana jest do aktywnych podróżników, którzy lubią być w ruchu i poznawać nowe miejsca. Tym razem słoneczne wyspy położone na Atlantyku zwiedzimy w cenie niższej o 40 proc.

Wyspy Zielonego Przylądka leżą prawie 500 km na zachód od wybrzeży Afryki (Pixabay.com)

Osoby poszukujące atrakcyjnego wyjazdu na początku lutego mają ostatnią okazję, by wykupić 7-dniową wycieczkę objazdową na Wyspy Zielonego Przylądka. Promocyjna cena wynosi 3549 zł od osoby, a termin wyjazdu to 3 lutego 2019 r.

W programie wycieczki objazdowej ujęte jest zwiedzanie wysp takich jak São Vicente, Santo Antão i Sal. Podczas wyjazdu można korzystać z czasu wolnego lub wycieczek fakultatywnych, wśród których warto wspomnieć możliwość zwiedzania miasteczka Fontainhas i doliny Paul, wycieczkę po Sal czy kolację z muzyką na żywo w Ponta do Sol. Uczestnicy objazdówki na Wyspach Zielonego Przylądka będą mieli okazję do spacerów w malowniczych miejscach, trekkingu i próbowania lokalnych potraw. Wyżywienie w cenie wycieczki jest zgodne z programem wyjazdu (w tym śniadania) i obejmuje również degustację dań regionalnych.

Shutterstock.com Podziel się

Piękne krajobrazy na Wyspach Zielonego Przylądka to gratka dla miłośników wyjątkowych miejsc. Będą oni mogli podziwiać okoliczną architekturę miast i miasteczek, niezwykłe panoramy, przeróżne formacje skalne, w tym krater wulkaniczny, a także tereny pustynne i zielone góry. Uwzględnione w programie podstawowym przejścia i spacery są trasami łatwymi lub średnio łatwymi.

W ramach świadczeń w obniżonej cenie 3549 zł znalazły się noclegi w hotelach dwu-/trzygwiazdkowych, a także przelot z Warszawy na lotnisko Sal i z powrotem. Należy pamiętać o dodatkowej opłacie za przeloty wewnętrzne na wyspę São Vicente.