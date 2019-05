Okazja dnia. Riwiera Turecka w czerwcu o 21 proc. taniej

Hotel nad morzem, prywatna plaża i wyżywienie w cenie – tygodniowy pobyt w Turcji dzisiaj o 21 proc. taniej. Oferta last minute dotyczy czerwcowego przelotu z Katowic na lotnisko Antalya w Turcji.

Wczasy w Turcji

Przełom czerwca i lipca możecie spędzić na pięknej Riwierze Tureckiej – tygodniowy pobyt już za 2386 zł od osoby w terminie 29.06–06.07.2019. Miejscem zakwaterowania jest hotel Blue Diamond Alya położony ok. 125 km od lotniska Antalya i niecałe 2,5 km od centrum Alanii.

Turcja na początku lata to nawet 32 st. C w ciągu dnia i zachęcająca do kąpieli woda – nawet 25 kresek. Poza świetną lokalizacją nad samym morzem największą atrakcją w okolicy jest zabytkowy zamek w Alanii (Alanya Kalesi). Zainteresowani historią i architekturą mogą zobaczyć także XIII-wieczne doki Tersane i ośmiokątną Czerwoną Wieżę.