Okazja dnia. Rodos first minute na luksusowe wakacje

Wymarzone wakacje w Grecji w super hotelu z najwyższej jakości obsługą w dobrej cenie? To dzisiejsza okazja dnia, czyli tydzień na Rodos bezpośrednio przy plaży z przelotami, transferami oraz pełnym wyżywieniem all inclusive już na początku maja.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Na Rodos znajdziemy wszystko, co potrzebne podczas udanego urlopu (Shutterstock.com)

Sezon na greckie wyspy zbliża się do nas wielkimi krokami. Świetne okazje first minute mnożą się jak grzyby po deszczu. Na dziś wybraliśmy doskonałą ofertę tygodniowych wakacji na Rodos w terminie 3-10 maja. W cenie wylot z Katowic, transfer na miejsce, a także zakwaterowanie w luksusowym hotelu w kurorcie nadmorskim Kiotari na wschodnim wybrzeżu wyspy, wspaniale usytuowanym przy piaszczysto-kamienistej plaży z łagodnym zejściem do wody. Ten obiekt w basenie Morza Śródziemnego wyróżniono prestiżowym odznaczeniem Błękitnej Flagi. Hotel odznacza się tym, że posiada 5,5 gwiazdki, ma bogatą ofertę sportową i znajduje się w atrakcyjnej pod kątem turystycznym okolicy. W cenie 7 dni komfortowa formuła all inclusive, czyli pełne wyżywienie z potrawami kuchni greckiej oraz międzynarodowej.

Korzystając z ofert typu first minute tylko zyskujemy. Okazja tego rodzaju to wliczony w cenę rabat do 40 proc., bardzo niska zaliczka na poziomie 30 proc. (resztę dopłacimy później), a także dodatkowy pakiet gwarancji. Przykładowo wybierając tydzień na Rodos w dzisiejszej cenie 3010 zł od osoby, otrzymujemy również Gwarancję Niezmiennej Ceny oraz Gwarancję Nieodpłatnej Zmiany Rezerwacji.

wakacjepl Podziel się

Pozwól sobie na luksusowy wypad do Grecji już w maju, gdy pogoda dopisuje. W dzień doświadczymy na Rodos 25 st. C, nocą 15 kresek, a 10 godzin pełnego nasłonecznienia na dobę oraz woda morska o temperaturze 20 st. C zachęcają do korzystania z kąpieli słonecznych i wodnych.

Ceny są aktualne na dzień publikacji.