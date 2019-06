Okazja dnia. Słoneczna Teneryfa o 20 proc. taniej!

Urlop w Hiszpanii to recepta na udany wypoczynek o każdej porze roku. Przed nami pierwsze dni lata, ale już dziś warto pomyśleć o zastrzyku słońca w zimie, gdy zatęsknimy za wysokimi temperaturami. Ucieczka na Teneryfę, i to tuż przed świętami? Marzenie może się ziścić.

Teneryfa zimą – grudzień w pełnym słońcu

Gmina Puerto de la Cruz , która znajduje się w północnej części Teneryfy , wymieniana jest wśród najbardziej znanych nadmorskich kurortów, gdzie luksusowe hotele wyrastają jak grzyby po deszczu. Należy do nich 4* Be Live Experience Orotava.

Puerto de la Cruz na urlop w Hiszpanii

Pobyt w hotelu Be Live Experience Orotava jest atrakcyjną propozycją szczególnie dla podróżujących bez dzieci. Nasza dzisiejsza oferta z cyklu "okazja dnia" dotyczy terminu między 12 a 19 grudnia 2019 roku . Wypoczynek w formule soft all inclusive to gratka dla łowców promocji. Obniżka z 3449 na 2759 zł pozwala zaoszczędzić 20 proc. ceny wyjściowej.

W całkowity koszt podróży wliczone są lot z na Teneryfę z Poznania oraz lot powrotny (obydwa w czwartki). Goście hotelowi mają do dyspozycji wygodne dwuosobowe pokoje z klimatyzacją oraz dostępem do internetu. Bez dodatkowych opłat mogą korzystać ze śniadań, obiadów i kolacji w formie bufetu, a także raz w ciągu tygodniowego pobytu udać się na kolację á la carte serwowaną w hotelowej restauracji La Cascada.

Wśród atrakcji dostępnych na zimowych wakacjach w Hiszpanii znajdują się windsurfing oraz golf. Hotel Be Live Experience organizuje również animacje dla dorosłych. Do niewątpliwych atutów kompleksu zaliczyć trzeba jego dogodne położenie. W bliskim sąsiedztwie znajdują się dwie plaże. Hotel w sercu Puerto de la Cruz to doskonała baza wypadowa do zwiedzania całej Teneryfy. Zaledwie 2 km stąd znajduje się słynny Loro Park , gdzie można oglądać m.in. akwaria w kształcie tuneli.