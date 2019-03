Okazja dnia. Teneryfa ok. 1770 zł taniej!

Super oferta na wakacje na Teneryfie. Dziś zapłacimy dużo taniej za tydzień w 4-gwiazdkowym hotelu z przelotami z Gdańska. A na Wyspach Kanaryjskich teraz 25 st. C w dzień i przyjemna woda w oceanie.

Teneryfa taniej tylko dziś

W zimny poniedziałek przenosimy się myślami na Wyspy Kanaryjskie, słoneczne i ciepłe przez cały rok. W tej części wyspiarskiej Hiszpanii możemy się znaleźć już w czwartek. Dzisiejsza okazja dnia to bowiem tydzień na Teneryfie w kurorcie Puerto de Santiago w terminie 21-28 marca 2019 roku. W cenie 7 dni na Kanarach w formule all inclusive z przelotami z Gdańska oraz transferami na miejsce.

4-gwiazdkowy hotel usytuowany jest bezpośrednio przy certyfikowanej, piaszczystej plaży w zielonym ogrodzie tropikalnym. Widzimy stąd pobliską wysepkę La Gomera. Ścisłe centrum miasta znajduje się o 500 m dalej. Do lokalnego lotniska również nie jest zbyt daleko. Rodzinny urlop ułatwiają atrakcje dla dzieci na terenie obiektu.

Wyspy Kanaryjskie w super cenie

Tylko dzisiaj za tydzień na Teneryfie na Wyspach Kanaryjskich zapłacimy o ok. 36 proc. taniej za osobę z zakwaterowaniem w pokoju superior na zachodzie wyspy oraz w formule all inclusive. Wylot już za 3 dni, a pogoda na miejscu gwarantowana. Możemy wybrać się na wycieczki fakultatywne chociażby do Parku Narodowego Teide bądź w okolicę znanych klifów Los Gigantes.