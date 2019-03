Okazja dnia. Tunezja w czerwcu z Katowic

Środowa okazja dnia to czerwcowy wypad do Tunezji z przelotem z Katowic. Atrakcyjna cena fisrt minute obejmuje zakwaterowanie tuż obok piaszczystej plaży w komfortowej formule all inclusive, loty oraz transfery dzisiaj w dużo niższej cenie.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Ciepłe morze to raj dla dzieci podczas rodzinnych wakacji w Tunezji (Materiały prasowe)

Tunezja dla każdego

Na dziś przygotowaliśmy ofertę tygodniowych wakacji w Tunezji w ścisłym centrum Monastyru o 300 m od starego miasta. 4-gwiazdkowy hotel usytuowany jest bezpośrednio przy piaszczystej plaży z bezpłatnym serwisem plażowym, a do lotniska jest stąd jedynie niecałe 10 km. Oprócz wysokiego poziomu obsługi na terenie obiektu miło zaskoczą nas restauracje, bary, atrakcje dla dzieci oraz pokoje rodzinne.

W cenie otrzymujemy wyżywienie w formule all inclusive, przeloty z Polski oraz transfery na miejsce. Na ofercie typu first minute oszczędzimy najwięcej – tylko dzisiaj za osobę zapłacimy od ok. 1845 zł.

Tunezja w czerwcu

Osoby spragnione słońca i ciepła będą zachwycone Tunezją tuż przed szczytem sezonu wakacyjnego. Oferta obejmuje tydzień na miejscu w terminie 16-23 czerwca 2019 roku. Czekają na nas wysokie temperatury powietrza: w ciągu dnia 33 st. C, nocą 18 kresek, a kombinacja 11 godzin pełnego nasłonecznienia na dobę oraz wody morskiej w temperaturze 22 st. C pozwala na kąpiele morskie przez cały czas.

wakacjepl Podziel się

Dodatkowo cena urlopu w Tunezji zawiera już wliczony rabat do 45 proc. oraz bardzo niską zaliczkę, równą 20 proc. – do 30 proc. całkowitego kosztu wyjazdu dopłacić możemy do 15 kwietnia. Mamy także prawo do bezpłatnej, jednorazowej zmiany terminu rezerwacji, a gratis dostajemy gwarancję niezmienności ceny. Zapraszamy do pięknego Monastyru!

Ceny są aktualne na dzień publikacji.