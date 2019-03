Okazja dnia. Turcja - lato all inclusive

Wakacje w Turcji już kolejny rok cieszą się ogromną popularnością. Oferta na dzisiaj to 7 dni w Yalikavak z Rzeszowa. Warto skorzystać już teraz, ponieważ Turcja all inclusive najtańsza jest właśnie przed rozpoczęciem sezonu urlopowego.

Piaszczyste plaże i ciepłe morze w Turcji czarują turystów od lat (Shutterstock.com)

Turcja all inclusive

Dzisiejsza okazja dnia to tygodniowe wczasy w Turcji w okolicach lubianego kurortu Bodrum na Wybrzeżu Likijskim. Popularny hotel ma 5 gwiazdek, kameralne położenie, własne pomost i plażę oraz znajduje się w świetnej lokalizacji. Cena zawiera zakwaterowanie nad samą wodą w formule all inclusive (ze wszystkim w cenie) oraz bezpośrednie przeloty z Rzeszowa i transfery na miejsce w terminie 6-13 lipca 2019 roku.

First minute jest sporo tańsze od cen regularnych wycieczek i obowiązuje na ogół jedynie do końca marca. Z obiektu noclegowego niedaleko jest do lotniska, więc podróż z najmłodszymi członkami rodziny nie będzie kłopotliwa.

Turcja latem?

Jeśli należysz do zagorzałych miłośników słońca i wiecznych zmarzluchów, lato w Turcji to coś dla ciebie. W lipcu na Wybrzeżu Egejskim czekają na turystów 32 st. C w ciągu dnia, 22 kreski w nocy, 13 godzin pełnego nasłonecznienia na dobę oraz woda morska nagrzana do 24 st. C. Można do woli korzystać z plażowania i kąpieli, zarówno w morzu, jak i w basenach.

Dodatkowo w cenie wakacji w Turcji otrzymujemy pakiet bezpłatnych gwarancji: Gwarancję Najniższej Ceny, Gwarancję Niezmienności Ceny oraz Bezkosztową Zmianę Rezerwacji do 45 dni przed wylotem. Oferty first minute mają to do siebie, że zaliczka jest zazwyczaj bardzo niska – w momencie rezerwacji wpłacamy tym razem jedynie 29 proc. ceny całkowitej.

Ceny są aktualne na dzień publikacji.