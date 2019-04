Okazja dnia. Turcja taniej w sierpniu

Super oferta na poniedziałek to tydzień na tureckim wybrzeżu za ok. 2328 zł od osoby w szczycie sezonu. Odpoczniemy w nowym, luksusowym hotelu o 500 m od plaży w formule all inclusive, w cenie także przeloty z Katowic. Dziś oszczędzimy 23 proc. ceny.

Riwiera Turecka w sierpniu to 34 st. C w dzień i mnóstwo słońca (Shutterstock.com)

Wakacje na Riwierze Tureckiej

Nowy tydzień zaczynamy niezłą ofertą tygodniowych wakacji w Turcji w terminie 31.08-07.09.2019. Cena niższa o 23 proc. obejmuje zakwaterowanie w wysoko ocenianym 5-gwiazdkowym hotelu z 2016 roku w formule all inclusive wraz z przelotami bezpośrednimi z Katowic do miejscowości Antalya oraz transferami na miejsce. Taniej już nie będzie!

Lato w Turcji

Pewna pogoda na Riwierze Tureckiej na przełomie sierpnia i września pozwoli spędzić niezapomniany urlop całą rodziną bądź we dwoje. Wysokie temperatury powietrza (34 st. C w ciągu dnia, 23 kreski nocą), mnóstwo słońca (12 godzin), ciepłe Morze Śródziemne (23 st. C) to idealne warunki do udanego wypoczynku latem.

Wybrany hotel usytuowany jest o ok. 500 m od piaszczysto-żwirkowej plaży. Dysponuje rozbudowaną infrastrukturą, udogodnieniami dla dzieci, ofertą sportową dla aktywnych turystów, basenami, zjeżdżalniami. 4 restauracje oraz 4 bary zapewniają urozmaiconym menu dla każdego.

Dzisiaj na tygodniowych wakacjach w Turcji na ciepłym wybrzeżu pod koniec sierpnia oszczędzimy 714 zł od osoby.

Ceny są aktualne na dzień publikacji.