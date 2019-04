Okazja dnia. Turcja w sierpniu: all inclusive w hotelu 5-gwiazdkowym i przeloty 20 proc. taniej

Turcja latem spodoba się plażowiczom. Dziś oszczędzimy 1/5 ceny za 7 dni na Riwierze Tureckiej. Wylot pod koniec sierpnia z Łodzi, w cenie all inclusive w świetnym, 5-gwiazdkowym hotelu na wybrzeżu. Zapraszamy na rodzinne wczasy w Turcji!

Wakacje w Turcji w sierpniu

Czwartkowa okazja dnia to koniec wakacji w gorącej Turcji na słonecznej Riwierze Tureckiej. W atrakcyjnej cenie o 20 proc. niższej od regularnej mamy tydzień na wybrzeżu w unikalnym, 5-gwiazdkowym hotelu, który na zewnątrz oraz w środku wygląda jak olbrzymi statek. Do tego komfortowa formuła all inclusive, bezpośrednie loty z Łodzi oraz transfery na miejsce, w okolice Kemer w terminie 28.08-4.09.2019.